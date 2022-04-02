О причине эскалации со стороны военных Азербайджана, интересе Турции, и влиянии возобновления боевых действий в Карабахе на положение России – в эксклюзивном интервью сайту 24 каналу рассказал политолог-международник Юрий Олейник.

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О действиях Азербайджана

Юрий, Азербайджан удачно воспользовался отсутствием российских миротворцев?

Прежде всего, следует понимать, что события, которые происходят в Украине, тектонически меняют всю геополитическую ситуацию в мире. Прежде всего – в нашем регионе.

Сейчас мы наблюдаем поступок разумной страны, которая выгодно воспользовалась окном возможностей в свою пользу.

Хотя еще 22-го февраля в Москве Алиев и Путин подписали Совместную декларацию об оказании военной помощи, все очень быстро изменилось не в пользу Кремля. Поэтому буквально через несколько недель спустя, Баку уже угрожает Москве, что расторгнет договор, если последняя не соблюдет соглашение заключенного в прошлом январе.

Юрий Олейник, политолог-международник / Фото из архива автора

То есть, у этих событий, которые сейчас мы наблюдаем, есть определенные юридические основания?

Юридические основания состоят в том, что когда было перемирие, которое подписывали стороны в январе прошлого года, было гарантировано, что 4 района, которые не входили в Карабахскую Автономию еще с советских времен, будут возвращены Азербайджану.

Кроме того, из коридора Зангезура был согласован транзитный путь к Нахечеваню. К тому же российские миротворцы должны были занять место армянских сил в той части коридора, который к моменту заключения договора контролировала Армения. При этом, россияне должны были стать наблюдателями за безопасностью движения по коридору.

Однако, этого сделано не было. Армянские силы не были отведены, российских сил в том участке было больше чем стороны предварительно договорились, через Зангезурский коридор азербайджанцев не пропускали.

Поэтому Баку имел полное право на проведение наступательных действий. Тем более, что территория, где сейчас расположен Карабах принадлежит Азербайджану в соответствии с международным правом.

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Об интересах Турции

А в чем тут заключается, собственно, турецкий интерес?

В прошлом году эту войну лишь поставили на паузу. Азербайджан не смог взять того, что он хотел. В Армении сильны реваншистские настроения, несмотря на отсутствие ресурсов для возвращения контроля над потерянными территориями. Думаю, азербайджанцы настроены идти до конца при поддержке Турции, опять же.

Анкара же, в свою очередь, получит вытеснение России из Южнокавказского региона.

Российские миротворцы действительно, незадолго до очередной эскалации, стороны просили отойти от ранее занятых ими позиций?

Да, действительно просили. Как видим, Азербайджан не обратил на это ни малейшего внимания, послав вместо этого Путина за российским кораблем. Но даже если бы россияне и хотели что-то поделать, то просто физически не могли. На тот момент они были не в ресурсе, потому что Кремль перебросил практически весь свой контингент в Украину.

О последствиях для Армении

Как эта ситуация отразится на Армении?

У Еревана сейчас есть выбор: либо начать на фоне эскалации нормализацию отношений с Западом, либо продолжать напрасно надеяться на Россию.

Первый вариант предполагает нормализацию отношений и с другими соседями. В том числе и с Турцией. По сути сейчас у Пашиняна есть лишь один союзник – это Иран. Выбор пути нормализации отношений будет способствовать улучшению международного имиджа государства и минимализации внешнеполитических рисков.

Карабах, конечно, придется отдать Азербайджану. В лучшем случае там будет что-то вроде автономии. Если коротко, то пророссийская политика принесет Армении только международную изоляцию и крах в дальнейшем. Тогда как изменение курса на более прозападный позволит государству сохраниться и развиваться как следует.

О последствиях для Кремля и выгоде для Украины

Как наступление в Карабахе скажется на положении Кремля?

Это все приведет к краху российских интеграционных проектов в сферах московского влияния. Скорее всего, видя слабость российской армии, прекратит свое существование ОДКБ.

Вслед за этим пойдет и ЕврАзЭС. Мы же видим, в каком состоянии сейчас находится российская экономика. В общем, это играет положительную роль для нас и позволит приблизить крах новейшей российской империи.

Какие еще выгоды для нас есть в этой истории?

Все, что сейчас происходит с российской армией, является яркой демонстрацией слабости российской военной машины. Даже внутрироссийский потребитель скоро начнет разочаровываться в том, что все страны бывшего соцлагеря, которые находились под сильным российским влиянием, избавляются от московского ига.

В конце концов, мы будем наблюдать распад имперской России после того, как запущенные сейчас необратимые центробежные процессы на постсоветском пространстве успешно будут завершены.

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