Таким образом они зашугали людей. Они сажали на 15 суток, а затем давали возможность выехать из страны. Из Беларуси выехало около 300 тысяч людей.
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Северная Корея в Беларуси
Пассионариев в любом обществе – 4 – 5%, то фактически у нас есть зачистка всего пассионарного поля Беларуси. Лукашенко для Путина совершил полную зачистку.
В Беларуси говорили о том, чтобы взять на вооружение алгоритмы Северной Кореи. Я был очень удивлен, мне казалось, что в 21 веке в центре Европы строить Северную Корею – не просто дикость, а нечто невыполнимое.
Лукашенко осуществил зачистку Беларуси для Путина / Фото Getty Images
Важно Путина все послали за российским военным кораблем
Российские эксперименты
Россия на нас проводит свои социальные опыты. Они что-то вводят, если это происходит в Беларуси – они вводят это в России. Я хотел бы предостеречь российских ура-патриотов, которые радуются, что в Беларуси будет Северная Корея.
Если она будет в Беларуси, она и у вас будет. И я бы не хотел, чтобы ни я, ни мои дети жили в таком обществе.
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