У такий спосіб вони зашугали людей. Вони садили на 15 діб, а потім давали змогу виїхати з країни. З Білорусі виїхало близько 300 тисяч людей.

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Північна Корея в Білорусі

Пасіонаріїв в будь-якому суспільстві – 4 – 5%, то фактично ми маємо зачистку всього пасіонарного поля Білорусі. Лукашенко для Путіна здійснив повне зачищення.

У Білорусі говорили про те, щоби взяти на озброєння алгоритми Північної Кореї. Я був дуже здивований, мені здавалося, що у 21 столітті у центрі Європи будувати Північну Корею – не просто дикість, а щось нездійсненне.

Лукашенко здійснив зачистку Білорусі для Путіна / Фото Getty Images

Однак цих пасіонаріїв видавили з країни, і я задумався, що насправді вони будують цю Північну Корею з династією Лукашенка, у нього ж цілий виводок цих синків.

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Російські експерименти

Росія на нас проводить свої соціальні експерименти. Вони щось запроваджують, якщо це відбувається у Білорусі – вони запроваджують це у Росії. То я хотів би застерегти російських ура-патріотів, які радіють, що в Білорусі буде Північна Корея.

Якщо вона у Білорусі буде, вона й у вас буде. І я не хотів би, щоб ні я, ні мої діти жили в такому суспільстві.

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