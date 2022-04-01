У такий спосіб вони зашугали людей. Вони садили на 15 діб, а потім давали змогу виїхати з країни. З Білорусі виїхало близько 300 тисяч людей.
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Північна Корея в Білорусі
Пасіонаріїв в будь-якому суспільстві – 4 – 5%, то фактично ми маємо зачистку всього пасіонарного поля Білорусі. Лукашенко для Путіна здійснив повне зачищення.
У Білорусі говорили про те, щоби взяти на озброєння алгоритми Північної Кореї. Я був дуже здивований, мені здавалося, що у 21 столітті у центрі Європи будувати Північну Корею – не просто дикість, а щось нездійсненне.
Лукашенко здійснив зачистку Білорусі для Путіна / Фото Getty Images
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Російські експерименти
Росія на нас проводить свої соціальні експерименти. Вони щось запроваджують, якщо це відбувається у Білорусі – вони запроваджують це у Росії. То я хотів би застерегти російських ура-патріотів, які радіють, що в Білорусі буде Північна Корея.
Якщо вона у Білорусі буде, вона й у вас буде. І я не хотів би, щоб ні я, ні мої діти жили в такому суспільстві.
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