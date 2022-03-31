Мы прогнозировали как-то так, и думали, что это у него просто такие "брачные игры" с Байденом, что он устрашает Байдена таким образом. Но за 3 месяца до этих событий мы начали дергать украинское руководство – и Генштаб, и силовые структуры – чтобы в Украине нам разрешили формирование какой-то белорусской освободительной структуры, которая в перспективе могла бы потом уйти освобождать Беларусь.

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Но эту деятельность встретили не очень, потому что Украина все же надеялась, что соучастия Беларуси в случае войны не будет, поэтому наши предложения оценили очень плохо. Однако, когда события так начали разворачиваться и когда с белорусской стороны улетели самолеты, вертолеты и ракеты, украинцы задумались о том, что мы все же были правы.

Я помогаю как могу. И для себя я счел нужным знать картину полностью, а сидя в окопе, картину полностью не поймешь. Поэтому буквально за две недели до начала войны мы с друзьями из волонтерского фонда проехали по старому "нулю": от Мариуполя, Красногоровки и до Славянска.

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Россия обречена на поражение / Фото Getty Images

Защитники Украины знают, что и зачем они делают

Посмотрев мужикам-офицерам в глаза, я остался совершенно внутренне спокоен.

Я помню 2014 год, когда приезжал под Марьинку, Мариуполь, смотрел в глаза военным и понимал, что там полная потеря ориентиров, система координат их разрушена, то есть они будто бы и защищают Украину, но в глазах у них – смятение и непонимание . И я всегда вспоминаю их слова, что мы здесь все погибнем за Украину, и я по-дружески им говорил: "Стоп, мужики, если вы все погибнете за Украину, кто будет побеждать за Украину?"

Сейчас, проехавшись по тому же региону, я вернулся с абсолютным чувством внутреннего покоя. Потому что я увидел мужиков, очень мотивированных, знающих, что и зачем они делают.

И я считал, что у России нет никаких шансов, даже чисто исходя из морального духа и состояния офицерского состава. Что бы Россия ни делала – шансов у них никаких.

И сейчас я убежден, что ни одна наземная и сухопутная операция для Украины не страшна, а страшно то, что они творят – авиация и их ракеты.