К слову, это не просто броневик, а бронетранспортер класса МРАП. То есть защищен от мин, засад и самодельных взрывных устройств. Именно таким современным, мощным и маневренным оружием украинские защитники и защитницы дают отпор российским оккупантам. А такая техника как MaxxPro – эффективно этому помогает.

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MaxxPro – универсальный броневик с повышенной защитой

Начнём с того, что MaxxPro – это противоминный бронеавтомобиль с повышенной защитой против засад. Его разработкой занимались сразу две компании. Американский Навистар Интернешнал и израильский Плессан.

Израильтяне, к слову, изготовили защиту корпуса этого автомобиля. Кроме того, что MaxxPro имеет хорошие показатели брони и способен выдержать достаточно мощные удары, ему и повысили проходимость. Это не просто крепкий орешек на поле боя, а еще и маневренный.



MaxxPro – универсальный броневик / Скриншот с видео

Есть разные модификации этого броневика. Всё зависит от задач и специфики боя. Любая модификация имеет свои характеристики брони, проходимости, вооружения и мощности мотора. Однако абсолютно все варианты приспособлены и адаптированы для работы в радиационной, биологической и химической среде.

Фактически, это универсальный броневик на все случаи жизни. Первые авто этого класса прошли испытания в 2007-м и с тех пор США тысячами заказывали такие машины для своих военных.



Броневик имеет разные модификации / Скриншот с видео

Бронеавтомобиль имеет нестандартную конструкцию

MaxxPro, как и все противоминные автомобили, имеет интересную конструкцию. Кабина похожа на капсулу для экипажа с v-образным корпусом. Это позволяет разделять взрыв на два и отводить его от автомобиля. Благодаря такому решению MaxxPro может выдержать до 7-ми килограммов взрывчатки без проблем.

Что касается ремонта, то и здесь решения достаточно нестандартные. Детали этого броневика не свариваются, а скрепляются болтами. Это позволяет быстро починить автомобиль в случае повреждения без наличия специальных инструментов.

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MaxxPro позволяет установить на себя дополнительное вооружение

На крыше MaxxPro установлена башня, которая может содержать пулеметы калибра 7,62 или 12,7. В зависимости от потребностей и специфики задач это вооружение можно заменить даже противотанковыми средствами. Однако в большинстве случаев это не пригодится. Ведь первоочередная задача MaxxPro – перевозка пехоты.



MaxxPro достаточно легок в ремонте / Скриншот с видео

Конструкция MaxxPro позволяет устанавливать на него дополнительное вооружение или комплекты брони в зависимости от задач. В передней части авто можно установить лебедку, которая поможет расчищать завалы или буксировать поврежденную технику.

Хорошая проходимость и маневренность позволяют MaxxPro преодолевать траншеи, рвы, насыпи и даже метровые броды. Ему для этого не требуется дополнительного оборудования. Это делает броневик хорошим транспортом в своем классе.

Тактико-технические характеристики

Что касается тактико-технических характеристик, то весит MaxxPro от 13 до 14,5 тонны. Это зависит от комплектации. Может разгоняться до 105 километров в час. Его запас хода достигает 600 километров.

В экипаже 3 человека, которые могут перевозить до 6 десантников в полном снаряжении. Что касается габаритов, MaxxPro имеет более 3 метров в высоту, более 2,5 в ширину и почти 6,5 в длину. Так что маленьким его не назовешь.



Американский бронеавтомобиль MaxxPro / Скриншот с видео

В современных войнах бронетехника играет свою важную роль. Она позволяет быстро и безопасно перевозить военных между разными участками фронта и преодолевать препятствия. Именно MaxxPro хорошо показали себя во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Наши защитники и защитницы преодолели на этой бронетехнике не одну сотню километров.

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В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили возможность поработать с современным, грозным и невероятно мощным броневиком. Чем больше такой техники ВСУ будут иметь на вооружении – тем легче нашим военным будет продвигаться вперед. Бронетранспортеры дают уверенность, облегчают задачу и, что самое главное, усложняют жизнь оккупантам.