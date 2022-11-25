В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, ВСУ уже используют системы разного типа: Switchblade, Puma, Bayraktar, а также беспилотники украинского производства. А вот норвежцы с британцами передали Украине беспилотники Black Hornet.

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Что известно о Black Hornet

Созданием этого дрона занимались в американской компании Flir. Она специализируется на производстве тепловизионных камер и различных датчиков. Особенность этого дрона не в том, что он может уничтожать врагов, технику или позиции, а в том, что это – один из самых маленьких в мире дронов-разведчиков, который можно просто бросить в карман.

Крошечный дрон Black Hornet / Фото Минобороны Норвегии

В то же время у него просто фантастические возможности. Несмотря на то, что Black Hornet весит всего 32 грамма, внутри крохотной конструкции есть тепловизор и две оптические камеры. Такой девайс пригодится во время боев на ближних дистанциях, ведь визуально Black Hornet напоминает стрекозу или какое-то насекомое.

Black Hornet можно запускать из разведывательных автомобилей прямо на ходу. Микродроны вылетают из специальной пусковой установки, а их маленькие размеры и бесшумность просто не оставляют врагу шансов.

Однако за такую ​​незаметность нужно немало заплатить. Стоимость комплекса из двух дронов, пульта управления и зарядной станции составляет около 60 тысяч долларов.

Характеристики и преимущества Black Hornet

Компактные размеры беспилотника дают отличные преимущества в боях на ближних дистанциях. Поскольку его звучание, как и размеры ничем не отличаются от стрекозы, то в условиях боя его никто не заметит и не обратит на него особого внимания.

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Характеристики Black Hornet:

вес – 32 грамма,

длина – 10 сантиметров,

время в воздухе – 25 минут,

радиус действия – 1,6 километра,

высота полета – 10 – 30 метров,

скорость – 20 километров в час.

Как выглядит Black Hornet / Фото Министерства обороны Британии

Весомый плюс Black Hornet – из-за миниатюрных размеров его нереально сбить. К слову, весь комплекс весит менее 1,5 килограмма. Имеющиеся технологические решения позволяют запустить его при любых погодных условиях, без предварительной калибровки, что существенно экономит время. Кроме того, мощные камеры позволяют получить качественное и четкое изображение в режиме реального времени.

Еще одно преимущество – это скорость и не только в использовании, но и в передаче и получении информации. Враг просто не сможет сориентироваться, ведь в условиях интенсивного боя Black Hornet можно либо оставить на одном месте и наблюдать за ситуацией, либо отправить в здания или на улицы в поисках засад врага. Его компактные размеры позволяют залетать в окна и даже маленькие щели.

Также важным плюсом является то, что системы БпЛА легко интегрируются с имеющимся программным обеспечением ВСУ. Так что проблем с использованием нет и не будет.

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Black Hornet на вооружении в ВСУ

Норвежский министр обороны называет Black Hornet лидером на рынке. Эта техника создана для очень специфических задач – ее обычно используют спецподразделения. Black Hornet действительно пользуется популярностью среди сильных мира сего – их используют спецвойска Норвегии, Британии и США, а в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, к списку лучших присоединились и ВСУ.

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В первую очередь такие системы как Black Hornet пригодятся во время контрнаступательных действий в условиях боя на ближних дистанциях. Это уникальная система, требующая качественной подготовки и навыков использования. Однако результат, который она дает – это спасенные жизни. Поскольку главные задачи Black Hornet – это обнаружение и разведка, враг не сможет устроить засаду.