У рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ вже використовують системи різного типу: Switchblade, Puma, Bayraktar, а також безпілотники українського виробництва. А от норвежці з британцями передали Україні безпілотники Black Hornet.

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Що відомо про Black Hornet

Створенням цього дрона займалися в американській компанії Flir. Вона спеціалізується на виготовленні тепловізійних камер та різноманітних датчиків. Особливість цього дрона не в тому, що він може трощити ворогів, техніку чи позиції, а у тому, що це – один із найменших у світі дронів-розвідників, який можна просто кинути в кишеню.

Крихітний дрон Black Hornet / Фото Міноборони Норвегії

Водночас він має просто фантастичні можливості. Попри те, що Black Hornet важить всього 32 грами, всередині крихітної конструкції є тепловізор та дві оптичні камери. Такий девайс стане в пригоді під час боїв на ближніх дистанціях, адже візуально Black Hornet нагадує бабку чи якусь комаху.

Black Hornet можна запускати із розвідувальних автомобілів прямо на ходу. Мікродрони вилітають зі спеціальної пускової установки, а їхні маленькі розміри та безшумність просто не залишають ворогу шансів.

Однак за таку непомітність треба немало заплатити. Вартість комплексу з двох дронів, пульту управління та зарядної станції складає близько 60 тисяч доларів.

Характеристики і переваги Black Hornet

Компактні розміри безпілотника дають хороші переваги у боях на ближніх дистанціях. Оскільки його звучання, як і розміри нічим не відрізняються від бабки, то в умовах бою його ніхто не помітить і не зверне на нього особливої уваги.

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Характеристики Black Hornet:

вага – 32 грами,

довжина – 10 сантиметрів,

час у повітрі – 25 хвилин,

радіус дії – 1,6 кілометра,

висота польоту – 10 – 30 метрів,

швидкість – 20 кілометрів на годину.

Як виглядає Black Hornet / Фото Міністерства оборони Британії

Вагомий плюс ​Black Hornet – через мініатюрні розміри його нереально збити. До слова, весь комплекс важить менше ніж 1,5 кілограма. А наявні технологічні рішення дозволяють запустити його за будь-яких погодних умов, без попереднього калібрування, що суттєво економить час. Крім того, потужні камери дозволяють отримати якісне й чітке зображення в режимі реального часу.

Ще одна перевага – це швидкість, і не лише у використанні, а й в передачі та отриманні інформації. Ворог просто не зможе зорієнтуватися, адже в умовах інтенсивного бою Black Hornet можна або залишити на одному місці та спостерігати за ситуацією, або ж відправити в будівлі чи на вулиці у пошуках ворожих засідок. Його компактні розміри дозволяють залітати у вікна і навіть маленькі шпарини.

Також важливим плюсом є те, що системи БпЛА легко інтегруються з наявним програмним забезпеченням ЗСУ. Тож проблем із використанням немає і не буде.

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Black Hornet на озброєнні в ЗСУ

Норвезький міністр оборони називає Black Hornet лідером на ринку. Ця техніка створена для дуже специфічних завдань – нею зазвичай користуються спецпідрозділи. Black Hornet дійсно користується популярністю серед сильних світу цього – їх використовують спецвійська Норвегії, Британії та США, а в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, до списку кращих доєдналися й ЗСУ.

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Насамперед такі системи як Black Hornet стануть у пригоді під час контрнаступальних дій в умовах бою на ближніх дистанціях. Це унікальна система, яка вимагає якісної підготовки та навичок використання. Однак результат, який вона дає – це врятовані життя. Оскільки головні завдання Black Hornet – це виявлення і розвідка, ворог не зможе влаштувати засідку.