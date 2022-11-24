Одна із найбільших його переваг над іншими безпілотними системами полягає у тому, що ScanEagle може перебувати у повітрі до 18 годин. І при цьому – безперервно передавати інформацію про позиції ворожих цілей.

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ScanEagle – нащадок цивільного БПЛА

Розробкою цього БПЛА займалися в компанії Boeing Institute. Цікаво, що ScanEagle – це нащадок цивільного БПЛА SeaScan. Його використовували рибалки для пошуку зграй риби. Вже у 2004 році інженери адаптували його в Іраку.

Є кілька варіантів цього дрона. Найбільш розповсюджений – з інфрачервоною камерою на спеціальній підвісній системі. Також бувають модифіковані безпілотники з радаром та синтезованою апертурою, яка важить всього 1,6 кілограма. Тобто вона є найлегшою у світі.

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Як працює безпілотник ScanEagle

ScanEagle – це не просто дрон, а цілий комплекс. До його складу входять:

4 безпілотних літальних апаратів;

наземна система керування;

катапульта;

щогла для перехоплення.

Запуск ScanEagle відбувається зі спеціальної пневматичної катапульти, яка викидає безпілотник вгору. Вже потім оператор перебирає на себе керування за допомогою пульта.



ScanEagle запускають зі спеціальної катапульти / Фото Корпусу морської піхоти США

А от щоб "зловити" дрон, потрібна спеціальна 15-метрова щогла з тросом – Skyhook. Вона просто перехоплює безпілотник, коли той пролітає повз неї.

Технічні характеристики ScanEagle

Довжина ScanEagle досягає майже 2 метрів. Розмах крил – понад 3 метри. Його злітна вага – 26,5 кілограмів, а корисне бойове навантаження – 5 кілограмів. Він може перебувати у повітрі впродовж 18 годин і літати на відстань 100 кілометрів.

Практична стеля доволі невисока – 6 кілометрів. Водночас ScanEagle здатний розвивати швидкість до 148 кілометрів на годину.



ScanEagle здатен вести спостереження впродовж тривалого часу / Фото ВМС США

ScanEagle вважається малою безпілотною портативною системою. Попри те, що комплекс доволі простий у використанні, для його обслуговування та роботи потрібно 4 людей:

2 – для безпосереднього управління безпілотником.

Ще 2 – для технічного обслуговування та забезпечення роботи самого комплексу

У повітрі безпілотник в автономному режимі може вести спостереження впродовж тривалого часу. Тим паче, що він робить це практично безшумно.

Як ScanEagle допомагають українській аеророзвідці

Безумовно, такі системи, як ScanEagle, посилять підрозділи української аеророзвідки. Саме такі безпілотники допоможуть нашим військовим швидше та ефективніше наводитися на ворожі цілі та знищувати їх. Така техніка в умілих руках може стати смертельним інструментом, який перевертає хід гри.

Важливим у цьому безпілотнику є те, що його інфрачервона або електрооптична камера може обертатися. Це робить ScanEagle зручним і хорошим інструментом для розвідки та цілевказування.

Зверніть увагу! Для його дислокації чи зберігання не потрібно аеродрому чи спеціальної інфраструктури. Пневматична катапульта дозволяє здійснити запуск практично з будь-якої точки. Це важливо, адже у такому випадку дрон не прив'язаний до певної місцевості, а його операційна дальність використання може змінюватися в залежності від розташування катапульти.

Ідеальний інструмент в руках артилеристів

У 2004 році корпус морської піхоти США уклав контракт з компанією Boeing на надання послуг із захисту морської піхоти, яка дислокувалася в Іраку. Відтоді система ScanEagle має на своєму рахунку 456 тисяч годин нальоту бойових дій. Загалом це – 57 тисяч бойових вильотів.

З 2004 року ця система врятувала не одну тисячу життів та скоригувала не одну сотню артилерійських систем. ScanEagle показали, що є ідеальним інструментом в руках будь-якого артилериста.

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У рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками такими сучасними й потужними комплексами, як ScanEagle, користуються і ЗСУ.

У нашій війні, коли Росія інтенсивно використовує артилерію та намагається концентрувати сили для завдавання ударів, дрони-коригувальники – незамінна річ на фронті. Чим більше таких комплексів отримають ЗСУ, тим більше окупантів та їхньої техніки знищать наші артилеристи.