Одно из наибольших преимуществ над другими беспилотными системами заключается в том, что ScanEagle может находиться в воздухе до 18 часов. И при этом – непрерывно передавать информацию о позициях целей врага.

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ScanEagle – потомок гражданского БПЛА

Разработкой этого БПЛА занимались в компании Boeing Institute. Интересно, что ScanEagle – это потомок гражданского БПЛА SeaScan. Его использовали рыбаки для поиска стай рыбы. Уже в 2004 году инженеры адаптировали его в Ираке.

Есть несколько вариантов этого дрона. Наиболее распространенный – с инфракрасной камерой на специальной подвесной системе. Также бывают модифицированные беспилотники с радаром и синтезированной апертурой весом всего 1,6 килограмма. То есть она самая легкая в мире.

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Как работает беспилотник ScanEagle

ScanEagle – это не просто дрон, а целый комплекс. В его состав входят:

4 беспилотных летательных аппарата;

наземная система управления;

катапульта;

мачта для перехвата.

Запуск ScanEagle производится со специальной пневматической катапульты, которая выбрасывает беспилотник вверх. Уже потом оператор берет на себя управление с помощью пульта.



ScanEagle запускают со специальной катапульты / Фото Корпуса морской пехоты США

А вот чтобы "поймать" дрон, нужна специальная 15-метровая мачта с тросом – Skyhook. Она просто перехватывает беспилотник, когда тот пролетает мимо.

Технические характеристики ScanEagle

Длина ScanEagle достигает почти 2 метров. Размах крыльев – более 3 метров. Его взлетный вес – 26,5 килограммов, а полезная боевая нагрузка – 5 килограммов. Он может находиться в воздухе 18 часов и летать на расстояние 100 километров.

Практический потолок довольно невысокий – 6 километров. В то же время, ScanEagle способен развивать скорость до 148 километров в час.



ScanEagle способен вести наблюдение в течение длительного времени / Фото ВМС США

ScanEagle считается малой беспилотной портативной системой. Несмотря на то, что комплекс достаточно прост в использовании, для его обслуживания и работы требуется 4 человека:

2 – для непосредственного управления беспилотником.

Еще 2 – для технического обслуживания и обеспечения работы самого комплекса

В воздухе беспилотник в автономном режиме может вести наблюдение в течение длительного времени. Тем более, что он делает это практически бесшумно.

Как ScanEagle помогают украинской аэроразведке

Безусловно, такие системы, как ScanEagle, усилят подразделения украинской аэроразведки. Именно такие беспилотники помогут нашим военным быстрее и эффективнее наводиться на цели врага и уничтожать их. Такая техника в умелых руках может стать смертельным инструментом, который меняет ход игры.

Важным в этом беспилотнике является то, что инфракрасная или электрооптическая камера может вращаться. Это делает ScanEagle удобным и хорошим инструментом для разведки и целеуказания.

Обратите внимание! Для его дислокации или хранения не требуется аэродром или специальная инфраструктура. Пневматическая катапульта позволяет осуществить запуск практически из любой точки. Это важно, ведь в таком случае дрон не привязан к определенной местности, а его операционная дальность может меняться в зависимости от расположения катапульты.

Идеальный инструмент в руках артиллеристов

В 2004 году корпус морской пехоты США заключил контракт с компанией Boeing на предоставление услуг по защите морской пехоты, дислоцировавшейся в Ираке. С тех пор система ScanEagle имеет на своем счету 456 тысяч часов налета боевых действий. В общей сложности это – 57 тысяч боевых вылетов.

С 2004 года эта система спасла не одну тысячу жизней и скорректировала не одну сотню артиллерийских систем. ScanEagle показали, что являются идеальным инструментом в руках любого артиллериста.

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В рамках стратегического партнерства Украины со США и союзниками такими современными и мощными комплексами, как ScanEagle, пользуются и ВСУ.

В нашей войне, когда Россия интенсивно использует артиллерию и пытается концентрировать силы для нанесения ударов, дроны-корректировщики – незаменимая вещь на фронте. Чем больше таких комплексов получат ВСУ, тем больше оккупантов и их техники уничтожат наши артиллеристы.