Одно из наибольших преимуществ над другими беспилотными системами заключается в том, что ScanEagle может находиться в воздухе до 18 часов. И при этом – непрерывно передавать информацию о позициях целей врага.

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Разработкой этого БПЛА занимались в компании Boeing Institute. Интересно, что ScanEagle – это потомок гражданского БПЛА SeaScan. Его использовали рыбаки для поиска стай рыбы. Уже в 2004 году инженеры адаптировали его в Ираке.

Есть несколько вариантов этого дрона. Наиболее распространенный – с инфракрасной камерой на специальной подвесной системе. Также бывают модифицированные беспилотники с радаром и синтезированной апертурой весом всего 1,6 килограмма. То есть она самая легкая в мире.

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ScanEagle – это не просто дрон, а целый комплекс. В его состав входят:

  • 4 беспилотных летательных аппарата;
  • наземная система управления;
  • катапульта;
  • мачта для перехвата.

Запуск ScanEagle производится со специальной пневматической катапульты, которая выбрасывает беспилотник вверх. Уже потом оператор берет на себя управление с помощью пульта.


ScanEagle запускают со специальной катапульты / Фото Корпуса морской пехоты США

А вот чтобы "поймать" дрон, нужна специальная 15-метровая мачта с тросом – Skyhook. Она просто перехватывает беспилотник, когда тот пролетает мимо.

Длина ScanEagle достигает почти 2 метров. Размах крыльев – более 3 метров. Его взлетный вес – 26,5 килограммов, а полезная боевая нагрузка – 5 килограммов. Он может находиться в воздухе 18 часов и летать на расстояние 100 километров.

Практический потолок довольно невысокий – 6 километров. В то же время, ScanEagle способен развивать скорость до 148 километров в час.


ScanEagle способен вести наблюдение в течение длительного времени / Фото ВМС США

ScanEagle считается малой беспилотной портативной системой. Несмотря на то, что комплекс достаточно прост в использовании, для его обслуживания и работы требуется 4 человека:

  • 2 – для непосредственного управления беспилотником.
  • Еще 2 – для технического обслуживания и обеспечения работы самого комплекса

В воздухе беспилотник в автономном режиме может вести наблюдение в течение длительного времени. Тем более, что он делает это практически бесшумно.

Безусловно, такие системы, как ScanEagle, усилят подразделения украинской аэроразведки. Именно такие беспилотники помогут нашим военным быстрее и эффективнее наводиться на цели врага и уничтожать их. Такая техника в умелых руках может стать смертельным инструментом, который меняет ход игры.

Важным в этом беспилотнике является то, что инфракрасная или электрооптическая камера может вращаться. Это делает ScanEagle удобным и хорошим инструментом для разведки и целеуказания.

В 2004 году корпус морской пехоты США заключил контракт с компанией Boeing на предоставление услуг по защите морской пехоты, дислоцировавшейся в Ираке. С тех пор система ScanEagle имеет на своем счету 456 тысяч часов налета боевых действий. В общей сложности это – 57 тысяч боевых вылетов.

С 2004 года эта система спасла не одну тысячу жизней и скорректировала не одну сотню артиллерийских систем. ScanEagle показали, что являются идеальным инструментом в руках любого артиллериста.

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В рамках стратегического партнерства Украины со США и союзниками такими современными и мощными комплексами, как ScanEagle, пользуются и ВСУ.

В нашей войне, когда Россия интенсивно использует артиллерию и пытается концентрировать силы для нанесения ударов, дроны-корректировщики – незаменимая вещь на фронте. Чем больше таких комплексов получат ВСУ, тем больше оккупантов и их техники уничтожат наши артиллеристы.