Это "Еж" – турецкий бронетранспортер Kirpi, который Украина получила в рамках стратегического партнерства с США и союзниками. Благодаря этому наши военные теперь работают с броневиками класса MRAP, то есть защищенными от засад, мин и самодельных взрывных устройств.

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Как говорят в компании производителя, это практически легенда с высоким уровнем защиты в категории противоминно устойчивых автомобилей.

Kirpi – серьезная разработка турецких инженеров

Над разработкой этого броневика работала и продолжает работать турецкая компания ВМС. Контракт на проектирование такого оружия инженеры получили еще в 2009 году, а уже в 2014 году показали первый результат.

Kirpi стал броневиком, который поддерживает разные модули вооружения и легко с ними интегрируется. При необходимости его можно оснастить даже противотанковым вооружением.

Kirpi – легенда в категории противоминно устойчивых автомобилей / Фото Army Technology

Но главное – это его защита и возможность преодолевать самые разные вызовы на поле боя. Турецкие инженеры хорошо постарались, чтобы Kirpi стал серьезным, конкурентоспособным и надежным броневиком.

Kirpi имеет хорошо бронированную кабину, которая защищает военных

Kirpi обладает хорошо бронированной кабиной, которая внутри оборудована разнообразными технологиями и элементами для комфорта и эффективности использования. Например, в броневике есть:

GPS-система;

камера заднего обзора;

автоматическая система пожаротушения.

Для удобства ведения огня в корпусе имеются 4 амбразуры для стрелкового оружия и 4 пуленепробиваемых окна. Кроме того, сам автомобиль оснащен взрывоустойчивыми сиденьями.

Обратите внимание! Внутри броневика могут сидеть 12 военнослужащих с полном снаряжением. И они в полной безопасности, ведь V-образный корпус Kirpi сделан из стальной брони и может отражать взрывы мин от машины.

Kirpi позволяет экспериментировать с разнообразным вооружением

На крыше Kirpi, как и у большинства бронетранспортеров, предусмотрено место для пулеметчика. На выбор 2 варианта – калибра 7,62 или 12,7 миллиметра. Однако при необходимости в машину можно интегрировать любое другое вооружение – даже с дистанционным управлением.

Простота конструкции и современные цифровые системы позволяют экспериментировать с разнообразным вооружением.

Однако все зависит от потребностей и специфики боя. Все же это бронетранспортер и его первоочередная задача – доставлять пехоту на поле боя, прикрывая их наступление огнем. А пулемет с такими задачами справляется отлично. Тем более что он может вращаться на 360 градусов.

Какие преимущества имеет Kirpi

Kirpi бывают разных вариантов: 4х4 или 6х6. Существуют разные типы этих бронеавтомобилей – командно-штабные, медицинские, эвакуационные и так далее. Каждый из них предназначен для конкретного типа задач.

Однако у всех одинаковые характеристики двигателя. Все бронеавтомобили имеют 6-литровый турбодизельный двигатель мощностью 375 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Kirpi – быстрые и маневренные броневики / Фото BuildingTECH

В комплексе они делают Kirpi очень быстрым и маневренным броневиком. И именно столь мощные машины ВСУ получили в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками.

Технические характеристики броневика Kirpi

Что касается тактико-технических характеристик, то Kirpi – почти 7,5 метров в длину, более 3 метров в высоту и более 2,5 метра в ширину. Весит — более 18 тонн.

Экипаж состоит из 3 человек, которые могут перевозить до 12 десантников. Из вооружения есть пулеметы калибра 7,62 или 12,7 миллиметра. Максимальная скорость, которую может развивать этот броневик, достигает 100 километров в час.

Броневики Kirpi, которые изменяют ход войны: смотрите видео

Kirpi – существенная помощь ВСУ на фронте

Первая партия новеньких Kirpi поступила в Украину в количестве 50 единиц. Их сразу же распределили между двумя бригадами морской пехоты. Следующая партия будет составлять более 100 броневиков.

Это станет существенным усилением наших военных. Ведь благодаря такому транспорту они могут безопасно преодолевать расстояния на разных участках нашего огромного фронта.

Несомненно, такая техника, как Kirpi, сегодня нужна на фронте. Ведь бронетранспортеры – это один из ключевых элементов, необходимых на передовой. Особенно во время контрнаступательных действий.

А то, что Kirpi обладают противоминной защитой, делает броневик ценной единицей на поле боя, которая может спасти не одну жизнь. В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками остается надеяться, что количество такой техники на вооружении ВСУ будет только увеличиваться.