ВСУ уже получили немало разных видов бронетехники, в том числе французские VAB – в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками. Такая техника пригодится при транспортировке военных и перемещении между горячими участками фронта.

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Этот броневик стоит на вооружении 16 стран

Этот БТР разрабатывали сразу две компании:

Renault,

Saviem.

В серийное производство его запустили в середине 70-х годов. И с тех пор компании изготовили 5 тысяч таких броневиков. Из них 4 тысячи французы оставили для нужд собственной армии, а тысячу – распродали иностранным покупателям.

Так что сегодня такой броневик стоит на вооружении 15-ти стран. Украина с началом полномасштабного вторжения стала 16-ой. В целом – это один из самых популярных и массовых БТРов в мире. Количество сделанных и проданных действительно впечатляет.



Броневики VAB стоят на вооружении в 16 странах / Скриншот с видео

Обычно VAB оснащают пулеметами калибра 12,7 или 7,62. Есть возможность установки автоматического гранатомета, а современные цифровые системы позволяют устанавливать даже боевые модули с противотанковым вооружением.

Это уже зависит от потребностей на фронте, конкретных задач и специфики использования. Все же в большинстве случаев пулемет остается самым оптимальным вариантом. С его помощью вполне возможно эффективно прикрывать пехоту во время наступательных штурмовых действий.

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Какие характеристики броневика VAB

VAB существуют во множестве вариантов – как 4х4, так и 6х6. Они бывают:

транспортными,

эвакуационными,

медицинскими,

командирскими,

полицейскими и так далее.

В общей сложности – 34 вида на все случаи жизни. Бывают с разными двигателями, броней и оснасткой.

С момента принятия на вооружение они участвовали во всех противостояниях и миссиях, где были французы. То есть испытание боем у этих БТРов довольно серьезное. Теперь же благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками – эти VABы покажут себя и в Украине.

Интересно, что весит такой БТР около 14 тонн. Имеет около 6-ти метров в длину, почти 2,5 в ширину и не более 2-х в высоту. Колесная база может быть 4х4 или 6х6.

В экипаже два человека: командир и водитель-механик. Десант – 10 человек в полном снаряжении. БТР может развивать скорость до 110 километров в час и имеет запас хода 1200 километров.



Основные характеристики бронетранспортера VAB / Скриншот с видео

Поскольку внутри могут уместиться 10 десантников в полном снаряжении, то можно сказать, что это достаточно вместительный БТР. При этом, машина защищена от пуль стрелкового оружия, осколков от гранат и артиллерии. А некоторые VAB имеют даже комплекты противоминной защиты.

В базовой комплектации – это сварной корпус с листами бронированной стали. Колесная база позволяет легко преодолевать стены, 30 градусные подъемы и полутораметровые рвы. И это все при полной загруженности.

К слову, за хорошую проходимость отвечает гидравлическая подвеска и централизованная система подкачки шин. Для удобства и эффективности использования БТР можно оснастить приборами ночного видения. В таком случае VAB будет работать в любое время суток.

Броневики прикрывают военных во время штурма

Это хороший броневик, и казалось бы, несмотря на свой возраст, он прошел уже немало разных улучшений и модернизаций. Такие БТРы до сих пор стоят на вооружении Франции и останутся в строю еще минимум до 2035 года. И заменить такое количество броневиков на что-то лучшее в ближайшее время точно не удастся.

Такие броневики сегодня очень нужны на фронте. Именно такая техника позволяет быстро и максимально безопасно довозить военных на позиции, прикрывать их во время штурмовых действий и выполнять функции тактической поддержки на поле боя.



Броневики VAB прикрывают военных во время штурма / Скриншот из видео

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками эти БТРы уже помогают нашим военным эффективно вытеснять оккупантов с нашей земли. Остается надеяться, что в будущих пакетах военной помощи такой техники будет только больше.