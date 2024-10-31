По состоянию на конец октября в Украине забронированы 906 тысяч человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко для Forbes.

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Сколько украинцев имеют бронирование

В СМИ ранее распространяли информацию о якобы 1,5 миллиона забронированных от мобилизации украинцев, однако такие показатели Юлия Свириденко опровергла. По ее словам, статистика бронирования выросла до 1,049 миллиона человек после того, как появилась возможность бронирования через Дію.

Она объяснила, что это произошло из-за "задвоения", поскольку некоторые компании одновременно подавали документы в бумажном и в электронном виде. Министр отметила, что наибольший показатель, зафиксирован в Украине, на самом деле достигал 950 тысяч "уникальных" забронированных граждан.

Впрочем, чтобы бронирование получали только те, кто действительно имеет на это право, надо добавить прозрачности и систематизировать процесс. На фоне этого сейчас правительство рассматривает возможность изменить процедуры бронирования, например, предоставить приоритетного критерия по заработной плате.

Как пояснила Свириденко, есть компании, которые при подаче на признание критически важными предприятиями указали среднюю зарплату по региону, а потом перешли на минимальную. По ее мнению, подобные действия являются "манипуляциями".

Это сигнал, что стоит ввести приоритизацию критериев и сфокусировать военно-гражданские администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы те, кто получает бронирование, платили всю зарплату официально,

– отметила она.