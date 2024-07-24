Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач.

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Бронирование и ВЛК

Представительница Минцифры объяснила, что в первую очередь бронирование доступно для критически важных предприятий, предприятий, которые предоставляют товары и услуги ВСУ.

Идти в ТЦК сотруднику не нужно. Потому что он прошел все проверки, у него информация о бронировании отображается в приложении Резерв+. Относительно ВЛК, то согласно действующему законодательству забронированным не нужно проходить ВЛК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу,

– сказала Ткач.

По словам заместителя директора, комиссию не нужно проходить до тех пор, пока действует бронь. К тому же для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВЛК.

"У нас идет проверка наличия лица в "Оберег" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное", – указала Ткач.

К слову, бронирование работников от мобилизации через приложение "Дія" запустили 17 июля. С 8,5 тысяч критически важных компаний около 3 тысяч воспользовались услугой.