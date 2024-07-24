Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

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Бронювання й ВЛК

Представниця Мінцифри пояснила, що в першу чергу бронювання доступне для критично важливих підприємств, підприємств, які надають товари та послуги ЗСУ.

Йти до ТЦК співробітнику не потрібно. Тому що він пройшов всі перевірки, в нього інформація про бронювання відображається у застосунку Резерв+. Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу,

– сказала Ткач.

За словами заступниці директора, комісію не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь. До того ж для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.

"В нас йде перевірка наявності особи в "Оберіг" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе", – вказала Ткач.

До слова, бронювання працівників від мобілізації через застосунок "Дія" запустили 17 липня. З 8,5 тисяч критично важливих компаній близько 3 тисяч скористалися послугою.