Бронь предоставляется в порядке, определяемом постановлением КМУ №194. Глава "Украинского независимого фонда юристов" Ростислав Кравец рассказал, что получить бронь от предприятия не так-то просто.

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Как предоставляется бронирование

Согласно разъяснению ГНС Украины на официальном сайте, пересечение границы забронированными по военнообязанному предприятию возможно при условии предоставления:

Приказа (выписки из приказа) Минэкономики о бронировании и предоставлении отсрочки от призыва;

Приказа о командировках.

Срок бронирования и отсрочки от призыва не может превышать 6 месяцев. Бронирование подлежит аннулированию в случае истечения срока его действия, ликвидации предприятия или завершения выполнения (отмены) задачи по удовлетворению потребностей военных формирований и населения, а также в случае увольнения такого работника.

Для бронирования нужно добавить документы и доказательства необходимости работы этого сотрудника на определенном предприятии и подтвердить необходимость работы этого предприятия в условиях войны.

Подтверждением предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военное время является выписка из приказа Министерства экономики, который выдает военнообязанному государственный орган, в сферу регулирования которого входит предприятие или организация работника. По словам Ростислава Кравца, бронирование осуществляется на основании документов от Минэкономики и других профильных ведомств, в сферу деятельности которого входит потенциальный мобилизованный. Для водителей, например, это мининфраструктура.

Кого бронировать запрещено

Военнообязанных, имеющих дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности.

В частности, речь идет о: ракетных, снайперских, танковых, артиллерийских, инженерных, авиационных, военно-морских, радиотехнических, специальностях боевых машин и бронетранспортеров, связи и защиты информации бронировать запрещено.

К слову, в 2022 году количество уклонян от военного призыва в Украине значительно меньше, чем было в 2015 году.

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