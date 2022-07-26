Особенно количество зарегистрированных производств из-за уклонения от призыва существенно уменьшилось в июне. За тот месяц было всего 4 новых производства.

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Количество уклоняющихся от привоза в Украину значительно уменьшилось

В первые месяцы полномасштабной войны в Украине в среднем открывали по 198 новых уголовных производств за уклон от мобилизации. Всего за первое полугодие правоохранители зарегистрировали 500 производств. Это почти в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года, когда было открыто 1 908 дел.

При этом возросло количество дезертиров

И если количество уклоняющихся от мобилизации в Украине сократилось, то количество дезертиров выросло вдвое. Так, за первое полугодие 2022 года количество производств по статье 409 (Уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом) выросло вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (109 против 57).

Во время активной мобилизации граждан в ряды ВСУ, которая началась после 24 февраля 2022 года, украинцы, которые стремились уклониться от несения военной службы, попадали в круг зрения внимания правоохранителей по нескольким статьям:

уклонение от призыва по мобилизации,

самовольное оставление воинской части или места службы,

дезертирство.

Но стоит заметить, что количество любителей пойти в самоволку с 2015 года снизилось почти вдвое.

Недавно заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщала, что чаще всего в ведомство обращаются с жалобами, что людей после нескольких дней учений или без них отправляют на фронт. Минобороны обязывает командиров воинских частей обеспечить "качественную подготовку резервистов и военнообязанных и полноту выполнения ими программы подготовки". Но в результате продолжительность обучения составляет от 7 до 20 дней.

Но в том случае, если мобилизованный не прошел и недели обучения, то следует звонить по телефону на горячую линию Минобороны:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

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