Особливо кількість зареєстрованих проваджень через ухилення від призову суттєво зменшилась у червні. За той місяць було лише 4 нових провадження.

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Кількість ухилянтів від привозу в Україні значно зменшилась

У перші місяці повномасштабної війни в Україні в середньому відкривали по 198 нових кримінальних проваджень за ухил від мобілізації. Загалом за перше півріччя правоохоронці зареєстрували 500 проваджень. Це майже учетверо менше, аніж за аналогічний період 2015 року, коли було відкрито 1 908 справ.

При цьому зросла кількість дезертирів

І якщо кількість ухилянтів від мобілізації в Україні скоротилася, то кількість дезертирів зросла удвічі. Так, за перше півріччя 2022 року кількість проваджень за статтею 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом) зросла удвічі у порівнянні з відповідним періодом 2015 року (109 проти 57).

Загалом під час активної мобілізації громадян до лав ЗСУ, яка розпочалась після 24 лютого 2022 року, українці, які прагнули ухилитися від несення військової служби, потрапляли до кола зору уваги правоохоронців за кількома статтями:

ухилення від призову за мобілізацією,

самовільне залишення військової частини або місця служби,

дезертирство.

Але варто зауважити, що кількість любителів піти у "самоволку" від 2015 року знизилась майже удвічі.

Нещодавно заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомляла, що найчастіше до відомства звертаються зі скаргами, що людей після декількох днів навчань або без них відправляють на фронт. Міноборони зобов'язує командирів військових частин забезпечити "якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних і повноту виконання ними програми підготовки". Але через війну тривалість навчання складає від 7 до 20 днів.

Але у тому випадку, якщо мобілізований не пройшов і тижня навчання, то слід телефонувати на гарячу лінію Міноборони:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

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