Через війну тривалість навчання складає від 7 до 20 днів

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомляла, що найчастіше до відомства звертаються зі скаргами, що людей після декількох днів навчань або без них відправляють на фронт.

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Проте, відповідно до статті 29 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", військовозобов'язані та резервісти повинні пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори.

Більше того, наказ Міноборони зобов'язує командирів військових частин забезпечити "якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних і повноту виконання ними програми підготовки".

Однак через війну тривалість навчання складає від 7 до 20 днів.

Ганна Маляр заявляла, що у випадку, якщо мобілізований не пройшов і тижня навчання, то слід телефонувати на гарячу лінію Міноборони:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

У випадку порушень військовозобов'язаним радять писати рапорти

Правозахисник та адвокат Дмитро Швець радить мобілізованим писати рапорти, якщо їх намагаються кинути на фронт без належної підготовки, повідомляє "Громадське". За словами адвоката, такі скарги найчастіше задовольняють.

"Думаю, військовозобов'язані краще знають свої права, а військові частини, коли розуміють, яких помилок припустилися і чого ці помилки коштували, роблять висновки", – розповів правозахисник.

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Чи можуть мобілізованого відправити воювати без спорядження

Відповідно до наказу Міноборони, командири військових частин відповідають за організацію речового, фінансового, продовольчого та медичного забезпечення резервістів та військовозобов'язаних.

Правозахисник Швець наголосив, що держава зобов'язана забезпечити військовослужбовця засобами. Якщо цього не відбувається, то військовозобов'язаним радять подавати рапорти й не погоджуватися вирушати на війну, поки не видадуть спорядження.

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