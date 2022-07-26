Саме через це думки суспільства розділилися: чи законні такі дії. Заступник глави МВС України Євген Єнін в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону прокоментував ситуацію щодо мобілізації в Україні.

Важливо Повістки можна роздавати скрізь, але є кілька "але": на що звернути увагу

Як сказав Єнін, ми не можемо і не повинні лякати людей призовом, оскільки служба у ЗСУ є почесним обов'язком, а не покаранням.

Я думаю, що більша частина цих речей лежить саме у морально-етичній частині. Я хочу відзначити, що для правоохоронців це є відволіканням значного ресурсу, який і так лімітований в умовах широкомасштабної агресії,

– підсумував він.

Повістка – не означає мобілізацію

Міністр оборони Олексій Резніков раніше пояснив, що коли дають повістку, то мовиться не про мобілізацію. Адже дехто переїхав і не став на облік, хоча були зобов'язані це зробити за законом.

Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти в місцевий орган центру комплектації і показати документ. Так перевірять, чи людина на обліку, чи в резерві.

Вручення – це наведення ладу. Деякі представники центру комплектації поводяться за старим форматом. Я категорично заперечую ідею, коли за порушення чи ДТП вручали повістку. Такої дискредитації не повинно бути, – наголосив Резніков.

Командування Сухопутних військ ЗСУ дало пояснення про мобілізацію в Україні: дивіться відео