Именно поэтому мнения общества разделились: законны ли такие действия. Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин в эфире общенационального информационного марафона прокомментировал ситуацию по мобилизации в Украине.

Важно Повестки можно раздавать везде, но есть несколько "но": на что обратить внимание

Как сказал Енин, мы не можем и не должны пугать людей призывом, поскольку служба в ВСУ является почетной обязанностью, а не наказанием.

Я думаю, что большая часть этих вещей лежит именно в морально-этической части. Я хочу отметить, что для правоохранителей это отвлечение значительного ресурса, который и так лимитирован в условиях широкомасштабной агрессии,

– подытожил он.

Повестка – не означает мобилизацию

Министр обороны Алексей Резников ранее объяснил, что когда дают повестку, то речь идет не о мобилизации. Ведь некоторые переехали и не стали на учет, хотя были обязаны это сделать по закону.

Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и показать документ. Так проверят, человек на учете или в резерве.

Вручение – это наведение порядка. Некоторые представители центра комплектации ведут себя по старому формату. Я категорически отрицаю идею, когда за нарушение или ДТП вручали повестку. Такой дискредитации не должно быть, – подчеркнул Резников.

Командование Сухопутных войск ВСУ дало объяснение о мобилизации в Украине: смотрите видео