С 17 июля в приложении "Дія" появилась возможность электронного бронирования. Она призвана устранить человеческий фактор. За 10 дней со старта услуги 76 тысяч работников критических предприятий забронировали.

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Как происходит бронирование

Отмечалось, что услугой электронного бронирования воспользовались как частные компании, так и государственные предприятия, а также коммунальной собственности.

Оформление брони в "Дії" предусматривает несколько автоматических проверок в реестрах. Результат бронирования поступит руководителю и уполномоченному лицу, которая подавала списки на бронирование. В случае отказа, будет указано его причину.

Документ, указывающий на то, что у работника есть бронь, – его профиль в приложении Резерв+, который должен оперативно обновиться.

Среди изменений в процессе бронирования произошли следующие:

срок бронирования увеличен с 6 до 12 месяцев;

информация о бронировании вносится в реестр военнообязанных "Оберіг";

отменена невозможность бронирования из-за воинского звания и военно-учетной специальности;

можно бронировать членов наблюдательных советов предприятий, которые соответствуют определенным критериям;

бронировать можно через портал Дія в электронной форме.

Кого можно бронировать

Бронированию подлежат люди, которые работают: