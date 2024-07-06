Согласно новому закону о мобилизации, право на отсрочку имеют некоторые работники отрасли образования. Но не все.

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Кто из них имеет право на отсрочку

Под право получения отсрочки точно подпадают преподаватели, которые имеют научную степень. Адвокатесса ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись объяснила, возможно ли получить отсрочку преподавателям университетов, которые не имеют научной степени и какие документы необходимы педагогам для получения отсрочки.

По ее словам, отсрочку могут получить преподаватели и учителя, научные и научно-педагогические работники на ставку не менее 0,75. К этой категории относятся научные и научно-педагогические работники высших и профессиональных предвысших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень.

Кроме этого, также такое право имеют педагоги профессиональных предвысших, профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений и общеобразовательных школ, при условии что они работают в соответствующих заведениях или учреждениях по основному месту работы минимум на 0,75 ставки.

Кто не имеет права на отсрочку

Отсрочка для преподавателей университетов, которые не имеют научных степеней не предусмотрена. Юрист отметила, что это в основном ассистенты, старшие преподаватели, просто преподаватели, которые обеспечивают проведение лабораторных работ, практических занятий, семинарские занятия в вузах.

Сейчас сложилась ситуация, что студенты – мужчины определенных форм обучения имеют право на отсрочку, а их преподаватели мужского пола – нет,

– сказала Лариса Кись.

Документы, которые необходимы педагогам для получения отсрочки, кроме заявления:

справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда (не менее 0,75);

диплом о научной степени.

Впрочем, право на отсрочку есть у тех, кто работает школьным учителем и при этом не имеет научной степени.