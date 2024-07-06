Відповідно до нового закону про мобілізацію, право на відстрочку мають деякі працівники галузі освіти. Але не всі.

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Хто з них має право на відстрочку

Під право отримання відстрочки точно підпадають викладачі, які мають науковий ступінь. Адвокатеса ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь пояснила, чи можливо отримати відстрочку викладачам університетів, які не мають наукового ступеня та які документи необхідні освітянам для отримання відстрочки.

За її словами, відстрочку можуть отримати викладачі та вчителі, наукові та науково-педагогічні працівники на ставку не менш як 0,75. До цієї категорії належать наукові та науково-педагогічні працівники вищих і фахових передвищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Крім цього, також таке право мають педагоги фахових передвищих, професійних (професійно-технічних) закладів освіти і загальноосвітніх шкіл, за умови що вони працюють у відповідних закладах або установах за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Хто не має права на відстрочку

Відстрочка для викладачів університетів, які не мають наукових ступенів не передбачена. Юристка зауважила, що це здебільшого асистенти, старші викладачі, просто викладачі, які забезпечують проведення лабораторних робіт, практичних занять, семінарські заняття у вишах.

Наразі склалася ситуація, що студенти – чоловіки певних форм навчання мають право на відстрочку, а їх викладачі чоловічої статі – ні,

– сказала Лариса Кісь.

Документи, які необхідні освітянам для отримання відстрочки, крім заяви:

довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці (не менше 0,75);

диплом про науковий ступінь.

Втім, право на відстрочку є у тих, хто працює шкільним вчителем і при цьому не має наукового ступеня.