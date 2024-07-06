Відповідно до нового закону про мобілізацію, передбачені штрафи за те, що особа не оновила дані протягом конкретного періоду. Зокрема, потрібно оновити інформацію про себе у ТЦК до 16 липня.

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Що буде, якщо не сплатити штраф

Якщо військовозобов'язаний отримав штраф від ТЦК і не сплатив його то стосовно такої особи може бути відкрито виконавче провадження.Відповідну інформацію про себе можна знайти у Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Крім цього, ігнорування штрафу від ТЦК це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації.

Дізнатись, чи відкриті відносно особи виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

Зокрема, аби дізнатись про хід виконавчого провадження, варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Шукати потрібно за своїм прізвищем та ім'ям. Саме в АСВП реєструють виконавчі документи, документи виконавчого провадження та фіксують всі виконавчі дії.

Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України.

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