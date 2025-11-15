15 ноября, 10:12
Можно ли забронировать от мобилизации мужчин до 25 лет
Основные тезисы
- В Украине можно бронировать от мобилизации только военнообязанных.
- Есть случаи, когда статус военнообязанного мужчины приобретают до 25 лет.
В Украине мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Они имеют статус военнообязанных. В соответствии с законодательством, бронировать можно только военнообязанных граждан.
Мужчины от 18 до 25 лет являются призывниками. А потому работодатели не могут их забронировать. Впрочем, есть исключения, передает 24 Канал.
Смотрите также В каких случаях полиция может задержать человека во время проверки документов
Когда человека до 25 лет можно забронировать?
Есть случаи, когда человек приобретает статус военнообязанного раньше, чем в 25 лет. Тогда его можно мобилизовать и соответственно бронировать. Речь идет о таких категориях лиц:
- выпускники военных кафедр;
- те, кто прошел срочную службу;
- лица, которые проходили альтернативную службу;
- работники других силовых структур (лица, которые проходят службу в полиции, МВД и других силовых структурах);
- снятые с учета (лица, снятые с воинского учета ВСУ, СБУ, СВР, становятся военнообязанными, если не достигли предельного возраста пребывания в запасе);
- освобожденные от призыва (те, кто был освобожден от срочной службы, но это освобождение не является одновременно основанием для отсрочки от мобилизации (например, по семейным обстоятельствам), становятся военнообязанными).
Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?
- Кабмин принял постановление, которое позволяет 100% бронирование работников критически важных предприятий в прифронтовых зонах, если там работают государственные электронные ресурсы.
- Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет временно бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске.
- Нардепы предлагают временно ограничивать выезд за границу для тех, кто нарушил правила воинского учета, но получил 45 дней льготного бронирования, чтобы исправить эти нарушения.