Мужчины от 18 до 25 лет являются призывниками. А потому работодатели не могут их забронировать. Впрочем, есть исключения, передает 24 Канал.

Когда человека до 25 лет можно забронировать?

Есть случаи, когда человек приобретает статус военнообязанного раньше, чем в 25 лет. Тогда его можно мобилизовать и соответственно бронировать. Речь идет о таких категориях лиц:

выпускники военных кафедр;

те, кто прошел срочную службу;

лица, которые проходили альтернативную службу;

работники других силовых структур (лица, которые проходят службу в полиции, МВД и других силовых структурах);

снятые с учета (лица, снятые с воинского учета ВСУ, СБУ, СВР, становятся военнообязанными, если не достигли предельного возраста пребывания в запасе);

освобожденные от призыва (те, кто был освобожден от срочной службы, но это освобождение не является одновременно основанием для отсрочки от мобилизации (например, по семейным обстоятельствам), становятся военнообязанными).

Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?