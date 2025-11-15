Чоловіки від 18 до 25 років є призовниками. А тому работодавці не можуть їх забронювати. Втім, є винятки, передає 24 Канал.

Коли людину до 25 років можна забронювати?

Є випадки, коли чоловік набуває статус військовозобов'язаного раніше, ніж у 25 років. Тоді його можна мобілізувати і відповідно бронювати. Йдеться про такі категорії осіб:

випускники військових кафедр;

ті, хто пройшов строкову службу;

особи, які проходили альтернативну службу;

працівники інших силових структур (особи, які проходять службу в поліції, МВС та інших силових структурах);

зняті з обліку (особи, зняті з військового обліку ЗСУ, СБУ, СВР, стають військовозобов'язаними, якщо не досягли граничного віку перебування в запасі);

звільнені від призову (ті, хто був звільнений від строкової служби, але це звільнення не є одночасно підставою для відстрочки від мобілізації (наприклад, за сімейними обставинами), стають військовозобов'язаними).

