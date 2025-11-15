Чоловіки від 18 до 25 років є призовниками. А тому работодавці не можуть їх забронювати. Втім, є винятки, передає 24 Канал.

Дивіться також У яких випадках поліція може затримати людину під час перевірки документів

Коли людину до 25 років можна забронювати?

Є випадки, коли чоловік набуває статус військовозобов'язаного раніше, ніж у 25 років. Тоді його можна мобілізувати і відповідно бронювати. Йдеться про такі категорії осіб:

  • випускники військових кафедр;
  • ті, хто пройшов строкову службу;
  • особи, які проходили альтернативну службу;
  • працівники інших силових структур (особи, які проходять службу в поліції, МВС та інших силових структурах);
  • зняті з обліку (особи, зняті з військового обліку ЗСУ, СБУ, СВР, стають військовозобов'язаними, якщо не досягли граничного віку перебування в запасі);
  • звільнені від призову (ті, хто був звільнений від строкової служби, але це звільнення не є одночасно підставою для відстрочки від мобілізації (наприклад, за сімейними обставинами), стають військовозобов'язаними).

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?

  • Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах, якщо там працюють державні електронні ресурси.
  • Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку.
  • Нардепи пропонують тимчасово обмежувати виїзд за кордон для тих, хто порушив правила військового обліку, але отримав 45 днів пільгового бронювання, щоб виправити ці порушення.