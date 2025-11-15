15 листопада, 10:13
Чи можна забронювати від мобілізації чоловіків до 25 років
Основні тези
- В Україні можна бронювати від мобілізації лише військовозобов'язаних.
- Є випадки, коли статус військовозобов'язаного чоловіки набувають до 25 років.
В Україні мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Вони мають статус військовозобов'язаних. Відповідно до законодавства, бронювати можна лише військовозобов'язаних громадян.
Чоловіки від 18 до 25 років є призовниками. А тому работодавці не можуть їх забронювати. Втім, є винятки, передає 24 Канал.
Коли людину до 25 років можна забронювати?
Є випадки, коли чоловік набуває статус військовозобов'язаного раніше, ніж у 25 років. Тоді його можна мобілізувати і відповідно бронювати. Йдеться про такі категорії осіб:
- випускники військових кафедр;
- ті, хто пройшов строкову службу;
- особи, які проходили альтернативну службу;
- працівники інших силових структур (особи, які проходять службу в поліції, МВС та інших силових структурах);
- зняті з обліку (особи, зняті з військового обліку ЗСУ, СБУ, СВР, стають військовозобов'язаними, якщо не досягли граничного віку перебування в запасі);
- звільнені від призову (ті, хто був звільнений від строкової служби, але це звільнення не є одночасно підставою для відстрочки від мобілізації (наприклад, за сімейними обставинами), стають військовозобов'язаними).
Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?
- Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах, якщо там працюють державні електронні ресурси.
- Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку.
- Нардепи пропонують тимчасово обмежувати виїзд за кордон для тих, хто порушив правила військового обліку, але отримав 45 днів пільгового бронювання, щоб виправити ці порушення.