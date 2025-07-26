Отсрочку от мобилизации им начали предоставлять с 27 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести на запрос Интерфакс – Украина.

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Как много священнослужителей получили бронирование от призыва?

По данным Госэтнополитики, около 2,3 тысячи священнослужителей, которые являются руководителями религиозных организаций, имеют бронирование от мобилизации.

Информируем, что 27.06.2025 ДЕСС было начато осуществление бронирования священнослужителей-руководителей религиозных организаций. По состоянию на дату предоставления этого ответа процедуру бронирования прошли 2285 священнослужителей-руководителей религиозных организаций,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в Госэтнополитики отметили, что сейчас 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В соответствии с этим, они могут осуществлять бронирование священнослужителей.

Их отобрали среди более 30 тысяч организаций, которые зарегистрированы в Украине. Стоит заметить, что отбор проводили по семи критериям, утвержденными в феврале этого года.

В частности, организация должна быть зарегистрированной согласно действующему законодательству, подавать отчеты об использовании доходов, а также не иметь связей с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена (в частности, с Русской православной церковью).

В Интерфакс – Украина отметили, что Госэтнополитики намерено инициировать возможности долговременного пребывания священнослужителей за пределами Украины для осуществления пастырской деятельности среди украинских беженцев.