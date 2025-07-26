Відстрочку від мобілізації їм почали надавати з 27 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Державної служби України з етнополітики та свободи совісті на запит Інтерфакс – Україна.

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Як багато священнослужителів отримали бронювання від призову?

За даними Держетнополітики, близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, мають бронювання від мобілізації.

Інформуємо, що 27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Держетнополітики зазначили, що наразі 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідно до цього, вони можуть здійснювати бронювання священнослужителів.

Їх відібрали з-поміж понад 30 тисяч організацій, які зареєстровані в Україні. Варто зауважити, що відбір проводили за сімома критеріями, затвердженими у лютому цього року.

Зокрема, організація повинна бути зареєстрованою згідно з чинним законодавством, подавати звіти про використання доходів, а також не мати зв’язків з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена (зокрема, з Російською православною церквою).

В Інтерфакс – Україна зазначили, що Держетнополітики має намір ініціювати можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців.