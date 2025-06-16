Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал Суспільного.

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Що відомо про бронювання священників в Україні

У Чернігівській області 60 релігійних організацій і громад з майже тисячі можуть забронювати своїх священників, подавши заявку через Дію. Серед переліку "критично важливих релігійних організацій", який затвердила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – церква євангельських християн-баптистів "Віфанія" у Чернігові.

Військовий юрист Тарас Боровський розповів про ризики бронювання священників. Він підкреслив, що вони дійсно існують.

Можна собі уявити, що певна релігійна організація внесена до переліку, можливо, буде теоретично влаштовувати на роботу когось із військовозобов’язаних для того, щоб допомогти уникнути призову. Однак, встановити ці факти, довести та притягнути до відповідальності може правоохоронець,

– сказав він.

Пастор церкви євангельських християн-баптистів Віктор Василенко розповів, що священники можуть служити та зі зброєю в руках, якщо це не суперечить їхній совісті.

Пастор Іван Губін зазначив, що нині обговорюють, кому саме зробити бронювання. "Ми плануємо це зробити, але кожному другому ми не будемо робити бронювання. Тільки тим людям, які є членами нашої церкви", – наголосив він.

Є люди, які служать, і в нас є дуже багато пасторів, дуже багато єпископів, які з самого початку повномасштабної війни переодягнули звичні костюми пасторів і одягнули військову форму, взяли до рук зброю і пішли захищати свої домівки,

– заявив Губін.

Отже, щоб релігійну організацію визнали критично важливою, потрібно відповідати таким умовам: