В частности, речь идет о мобилизационной задаче или учреждениях, критически важных для экономики или жизнедеятельности населения, информирует 24 канал. Соответствующая процедура прописана в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.
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Как происходит бронирование мобилизованного
Согласно закону, бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установили мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для:
- обеспечение функционирования указанных органов;
- а также – выполнение мобилизационных задач (заказов).
Этих военнообязанных не принимают на службу в военном резерве.
Бронируют работников по порядку, определенному 194 постановлением Кабмина от 3 марта 2022 года о некоторых вопросах бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения. Согласно ей:
- орган государственной власти или другой госорган представляет в Министерство экономики согласованные с Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в определенных сферах управления, отраслях экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях по форме, согласно приложению 1 постановления в печатной форме или в электронной форме. В документе должно быть соответствующее обоснование;
- Минэкономики обобщает представленные документы и в течение одного рабочего дня принимает решение;
- его копию министерство отправляет в Минобороны и государственный орган.
Важно отметить, что в Минэкономики также указывают сроки отсрочки. Он не может превышать 6 месяцев.
Следует отметить, что постановление действует в отношении уполномоченных банков, привлекаемых к работе в условиях особого периода.
Кто решает, кого нужно забронировать
Предложения о том, кто подлежит бронированию, представляют руководители предприятий, учреждений и организаций в органы государственной власти. Также они должны подать сопроводительное письмо, в котором обосновать необходимость предоставления отсрочки работникам для выполнения задач по удовлетворению потребностей ВСУ или других формирований и населения во время военного положения.
Ответственность за то, что определенные должности и профессии военнообязанных попали в списки потенциально забронированных, несут руководители указанных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые и подали предложения.
Когда человек теряет бронь
Бронирование аннулируется, когда:
- истекает его срок действия;
- завершается выполнение или отменяется задача предприятию, учреждению или организации по удовлетворению потребностей ВСУ или других военных формирований, населения;
- ликвидируют орган государственной власти или другой государственный орган, предприятие, учреждение или организацию;
- увольняют военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.
Бронирование работников: основное
- В начале ноября Владимир Зеленский подписал закон о том, кого могут бронировать. В частности, украинский лидер поддержал инициативу Верховной Рады по определению условий, по которым можно забронировать человека от призыва.
- Следует отметить, что с 1 декабря начали действовать новые правила бронирования военнообязанных. Согласно им, расширился перечень людей, подлежащих бронированию. Полный список можно просмотреть по ссылке.
- Однако расширят перечень возможностей для бронирования только тогда, когда правительство разработает и примет отдельный порядок, определяющий эти критерии. До этого будет действовать порядок, который определяет постановление Кабмина от 3 марта 2022 года.
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