Зокрема, мовиться про мобілізаційне завдання або ж установи, критично важливі для економіки або життєдіяльності населення, інформує 24 канал. Відповідна процедура прописана у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Читайте також Кого можуть забронювати від призову: Зеленський підписав важливий закон
Як відбувається бронювання мобілізованого
Згідно з законом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановили мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для:
- забезпечення функціонування зазначених органів;
- а також – виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
Цих військовозобов'язаних не приймають на службу у військовому резерві.
Бронюють працівників за порядком, який визначений 194 постановою Кабміну від 3 березня 2022 року про деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану. Згідно з нею:
- орган державної влади чи інший держорган подає в Міністерство економіки погоджені з Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у певних сферах управління, галузях економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за формою, згідно з додатком 1 постанови в друкованій формі або в електронній формі. У документі має бути відповідне обґрунтування;
- Мінекономіки узагальнює подані документи і протягом одного робочого дня ухвалює рішення;
- його копію міністерство відправляє в Міноборони та в державний орган.
Важливо відзначити, що в Мінекономіки також зазначають термін відстрочки. Він не може становити понад 6 місяців.
Варто зауважити, що постанова діє щодо уповноважених банків, які залучають до роботи в умовах особливого періоду.
Хто вирішує, кого треба забронювати
Пропозиції про те, хто підлягає бронюванню, подають керівники підприємств, установ та організацій до органів державної влади. Також вони мають подати супровідний лист, у якому мають обґрунтувати необхідність надання відстрочки працівникам для виконання завдань із задоволення потреб ЗСУ чи інших формувань та населення в час воєнного стану.
Відповідальність за те, що певні посади і професії військовозобов'язаних потрапили у списки потенційно заброньованих, несуть керівники зазначених органів, підприємств, установ та організацій, які й подали пропозиції.
Коли людина втрачає бронь
Бронювання анулюється, коли:
- закінчується його строк дії;
- завершується виконання чи скасовується завдання підприємству, установі чи організації щодо задоволення потреб ЗСУ чи інших військових формувань, населення;
- ліквідовують орган державної влади чи інший державний орган, підприємство, установу чи організацію;
- звільняють військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.
Бронювання працівників: основне
- На початку листопада Володимир Зеленський підписав закон про те, кого можуть бронювати. Зокрема, український лідер підтримав ініціативу Верховної Ради про визначення умов, за якими можна забронювати людину від призову.
- Варто зауважити, що з 1 грудня почали діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних. Згідно з ними, розширився перелік людей, які підлягають бронюванню. Повний список можна переглянути за посиланням.
- Проте розширять перелік можливостей для бронювання тільки тоді, коли уряд розробить і ухвалить окремий порядок, що визначатиме ці критерії. До того діятиме порядок, який визначає постанова Кабміну від 3 березня 2022 року.
Дивіться також – Арестович розповів про нову хвилю мобілізації: відео