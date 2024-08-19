Электронное бронирование в Дии начало работать 17 июля. По состоянию на 14 августа на портале отсрочку получили более 160 тысяч военнообязанных украинцев.

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Пошаговая инструкция бронирования в Дии

Услуга электронного бронирования ускорила процесс, а также высвободила ресурсы министерств. В общем, такая услуга также устраняет человеческий фактор, отбрасывает работу с бумажными документами и упрощает процедуру для самих руководителей предприятий.

Так, получить электронное бронирование очень просто. Руководитель компании, которая является критически важной для экономики Украины или которая обеспечивает потребности ВСУ, или уполномоченное лицо (HR или руководитель кадрового отдела) должен выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дия, выбрать соответствующую услугу в разделе Бизнеса.

Указать данные о работниках, которых нужно забронировать и утвердить заявление электронной подписью.

Пошаговая инструкция электронного бронирования: смотрите видео

После этого система проверит 3 фактора:

соответствует ли предприятие критериям,

официально ли трудоустроен работник,

содержатся ли данные работника, которого хотят забронировать, в реестре Оберег.

После проверки портал Дия направляет руководителю уведомление о результате рассмотрения каждого отдельного работника в течение суток. Впрочем, результат может быть и раньше – всего за час.

Если система предоставляет бронирование, то военнообязанного работника автоматически переведут на специальный воинский учет. Если же мужчине будет отказано в бронировании, то причина также будет указана на портале.

Выписку о бронировании можно будет загрузить с портала Дия и распечатать при необходимости. Кроме того, бронирование будет отображаться и в приложении Резерв+.

Какой срок электронного бронирования

В общем, есть 2 срока действия электронного бронирования:

12 месяцев – для критически важных предприятий;

срок действия контракта – для предприятий, обеспечивающих ВСУ.