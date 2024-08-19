Електронне бронювання в Дії почало працювати 17 липня. Станом на 14 серпня на порталі відстрочку отримали понад 160 тисяч військовозобов'язаних українців.

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Покрокова інструкція бронювання в Дії

Послуга електронного бронювання пришвидшила процес, а також вивільнила ресурси міністерств. Загалом, така послуга також усуває людський фактор, відкидає роботу з паперовими документами й спрощує процедуру для самих керівників підприємств.

Так, отримати електронне бронювання дуже просто. Керівник компанії, яка є критично важливою для економіки України або яка забезпечує потреби ЗСУ, або уповноважена особа (HR чи керівник кадрового відділу) повинен виконати наступні кроки:

Зареєструватись або авторизуватись на порталі Дія, вибрати відповідну послугу в розділі Бізнесу.

Вказати дані про працівників, яких потрібно забронювати й затвердити заяву електронним підписом.

Покрокова інструкція електронного бронювання: дивіться відео

Після цього система перевірить 3 фактори:

чи відповідає підприємство критеріям,

чи офіційно працевлаштований працівник,

чи містяться дані працівника, якого хочуть забронювати, в реєстрі "Оберіг".

Після перевірки портал Дія надсилає керівнику сповіщення про результат розгляду кожного окремого працівника протягом доби. Втім, результат може бути й раніше – усього за годину.

Якщо система надає бронювання, то військовозобов'язаного працівника автоматично переведуть на спеціальний військовий облік. Якщо ж чоловіку буде відмовлено у бронюванні, то причина також буде вказана на порталі.

Витяг про бронювання можна буде завантажити з порталу Дія і роздрукувати за необхідності. Окрім того, бронювання буде відображатися й у застосунку Резерв+.

Який термін електронного бронювання

Загалом, є 2 терміни дії електронного бронювання:

12 місяців – для критично важливих підприємств;

термін дії контракту – для підприємств, що забезпечують ЗСУ.