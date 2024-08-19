Електронне бронювання в Дії почало працювати 17 липня. Станом на 14 серпня на порталі відстрочку отримали понад 160 тисяч військовозобов'язаних українців.
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Покрокова інструкція бронювання в Дії
Послуга електронного бронювання пришвидшила процес, а також вивільнила ресурси міністерств. Загалом, така послуга також усуває людський фактор, відкидає роботу з паперовими документами й спрощує процедуру для самих керівників підприємств.
Так, отримати електронне бронювання дуже просто. Керівник компанії, яка є критично важливою для економіки України або яка забезпечує потреби ЗСУ, або уповноважена особа (HR чи керівник кадрового відділу) повинен виконати наступні кроки:
- Зареєструватись або авторизуватись на порталі Дія, вибрати відповідну послугу в розділі Бізнесу.
- Вказати дані про працівників, яких потрібно забронювати й затвердити заяву електронним підписом.
Покрокова інструкція електронного бронювання: дивіться відео
Після цього система перевірить 3 фактори:
- чи відповідає підприємство критеріям,
- чи офіційно працевлаштований працівник,
- чи містяться дані працівника, якого хочуть забронювати, в реєстрі "Оберіг".
Після перевірки портал Дія надсилає керівнику сповіщення про результат розгляду кожного окремого працівника протягом доби. Втім, результат може бути й раніше – усього за годину.
Якщо система надає бронювання, то військовозобов'язаного працівника автоматично переведуть на спеціальний військовий облік. Якщо ж чоловіку буде відмовлено у бронюванні, то причина також буде вказана на порталі.
Витяг про бронювання можна буде завантажити з порталу Дія і роздрукувати за необхідності. Окрім того, бронювання буде відображатися й у застосунку Резерв+.
Який термін електронного бронювання
Загалом, є 2 терміни дії електронного бронювання:
- 12 місяців – для критично важливих підприємств;
- термін дії контракту – для підприємств, що забезпечують ЗСУ.