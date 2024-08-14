Замість тижнів перевірок вручну тепер достатньо 15 хвилин для отримання результату бронювання.

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Бронювання у Дії

Бронювання гарантує, що критично важливі підприємства не припинять роботу через нестачу кадрів. Українці матимуть доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога – стабільне постачання енергії, медичні послуги, а військові – дрони від українських виробників,

– акцентують у Мінцифри.

Також у відомстві нагадали, як саме працює бронювання на порталі Дія:

керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом

система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі Оберіг

Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби

У разі, якщо перевірка успішна – інформація про бронювання зʼявиться у військово-обліковому документі. Його можна сформувати на порталі Дія та в застосунку Резерв+.

Результати бронювання через Дію за місяць / Мінцифри

Зараз бронювання доступне для критично важливих підприємств, проте надалі міністерство працюватиме над розширенням категорій.