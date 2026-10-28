Броня в 20-километровой зоне: военный обозреватель оценил риск наступления на Днепр

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, разговоры о стремительном продвижении оккупантов вглубь страны не имеют под собой оснований, поскольку перед врагом расположено мощно укрепленное Запорожье.

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Какая ситуация на ключевых участках Юга?

Военный обозреватель подчеркнул, что ситуацию на Запорожском направлении следует рассматривать в трех отдельных секторах. В Степногорском районе украинские защитники остановили российские подразделения и даже продвинулись вперед. Попытки оккупантов продвигаться по залесенному руслу бывшего Каховского водохранилища, чтобы выйти на фланг, находятся под полным контролем Сил обороны.

В то же время наиболее сложной остается ситуация вокруг Ореховского оборонительного узла. Там захватчики оказывают давление сразу с трех направлений: со стороны Малых Щербаков, Новоданиловки и Малой Токмачки.

В районе Гуляйполя рубежи надежно удерживает 7-й корпус десантно-штурмовых войск, который ранее успешно выполнял боевые задачи на Покровском направлении. Несмотря на концентрацию бронетехники противника в 20-километровой зоне, украинские воины сдерживают захватчиков.

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Сегодня на Запорожском направлении есть определенные опасения. Они заключаются в том, что группировка войск довольно мощная, у них есть массив техники, который они могут применить, но о каких-то значительных угрозах прорыва фронта говорить не приходится– заверил Василий Пехньо.

Погодные ловушки и воздушный террор

Попытки россиян воспользоваться туманами и ухудшением погоды для скрытого продвижения потерпели неудачу. Украинские операторы беспилотников своевременно выявляют штурмовые группы противника и наносят им сокрушительные удары, о чем свидетельствуют суточные рекорды потерь противника в живой силе.

Наибольшую опасность для Запорожья и Днепра по-прежнему представляют систематические вражеские атаки с применением баллистического вооружения и управляемых авиабомб. Этими ударами по гражданской инфраструктуре и мостовым переправам агрессор пытается сделать большие южные города непригодными для жизни.

Ранее эксперты предупреждали, что длительное накопление сил врага под Гуляйполем может сорваться из-за проблемы с логистикой.