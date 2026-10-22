Россия сосредотачивает танки в направлении Запорожья: Свитан назвал слабое место в плане Путина

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему Россия на протяжении нескольких лет наращивала силы вблизи Гуляйполя. Он оценил возможности нового наступления и указал на проблему, которая может помешать оккупантам достичь поставленной цели.

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Пологи стали базой для наступления

Российская армия продолжает наступательные действия в Донецкой области, однако ее первоначальные планы продвижения вблизи Лимана были сорваны украинской операцией "Вивальди". Оккупанты пытаются закрепиться ближе к Черному Жеребцу, куда привлекли силы 1-й танковой армии, и могут использовать бронетехнику для дальнейших атак.

На Запорожском направлении россияне готовили свою группировку значительно дольше. Вблизи Гуляйполя сосредоточены подразделения пяти армий и одного корпуса, но речь идет не о пяти полноценных армейских соединениях, а об отдельных частях, приданных основным силам оккупантов.

Важную роль в подготовке этой группировки играет железнодорожная инфраструктура. Через Токмак, Мелитополь, Черниговку и другие оккупированные населенные пункты проходят маршруты, по которым россияне могут перевозить технику и обеспечивать свои войска.

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В Пологах россияне создали серьезный военный хаб, там развернуты некоторые штабы. Через Комыш-Зорю идет движение из Мариуполя. Бронетехнику туда подтягивают уже несколько недель. Будут пытаться продвигаться на Гуляйполе и Орехов– пояснил Свитан.

Однако захват этих населенных пунктов не является конечной целью российского командования. Кремль стремится расширить сухопутный коридор, соединяющий Россию с оккупированным Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Чонгар.

В настоящее время украинские средства поражения могут угрожать транспортным путям, по которым оккупанты снабжают свои войска на юге. Чтобы уменьшить эту угрозу, россиянам, по оценке Свитана, нужно отодвинуть линию фронта примерно на 150 километров.

Это означает полный захват левобережной части Запорожской области и части юго-востока Днепропетровской области до трассы Донецк – Запорожье, до населенного пункта Покровское. Такая же задача стояла перед ними и в прошлом году– рассказал полковник запаса.

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В начале 2026 года оккупанты уже пытались продвигаться в этом направлении, но не смогли реализовать свой замысел. Свитан предположил, что российское командование продолжит попытки расширить сухопутный коридор и в следующем году, хотя сомневается в возможности выполнить эту задачу.

Наступление может упереться в логистику

Дальнейшее продвижение в Запорожской области потребует от российских войск увеличения расстояния перевозки боеприпасов, топлива и техники. Основные маршруты снабжения проходят через оккупированные территории, а попытки проложить новые железнодорожные пути могут столкнуться с противодействием Сил обороны Украины.

Особенно сложным будет обеспечение группировки, если оккупанты будут пытаться продвинуться далеко от нынешних транспортных узлов. Даже наличие значительного количества бронетехники не устраняет необходимости постоянно доставлять ресурсы для ее использования.

Они не справятся с этой задачей по одной простой причине: слишком большое плечо снабжения, даже из того же Ростова. Попробуйте дотянуть железную дорогу до Гуляйполя. Ее там триста раз уничтожат– убежден Свитан.

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Несмотря на трудности с логистикой, в ближайшее время оккупанты могут активнее применять танки и другую бронетехнику. Подготовка к таким действиям продолжается уже несколько недель, а ухудшение погодных условий способно повлиять на возможности украинской воздушной разведки.

Сейчас они будут пытаться продвигаться под покровом тумана, при низкой облачности и осадках, в обход контроля наших дронов. Из-за погоды они, разумеется, будут меньше летать и меньше видеть– отметил военный эксперт.

Использование бронетехники требует постоянных поставок дизельного топлива, поэтому сохранение российских запасов и возможностей его производства имеет важное значение для наступательных операций. Свитан считает, что удары по нефтеперерабатывающей отрасли России необходимо продолжать, особенно с учетом подготовки противника к применению танков.

Военный эксперт убежден, что лишение российской армии топлива могло бы существенно ограничить возможности ее бронетанковых подразделений. Поэтому среди приоритетных задач по ослаблению наступательного потенциала оккупантов он называет уничтожение запасов дизельного топлива и мощностей по его производству.

Свитан о наступлении России в Запорожье: смотрите видео