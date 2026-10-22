Росія стягує танки на Запоріжжя: Світан назвав слабке місце плану Путіна

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Росія протягом кількох років накопичувала сили поблизу Гуляйполя. Він оцінив можливості нового наступу та вказав на проблему, яка може завадити окупантам досягти поставленої мети.

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Пологи стали базою для наступу

Російська армія продовжує наступальні дії на Донеччині, однак її попередні плани просування поблизу Лимана були порушені українською операцією "Вівальді". Окупанти намагаються закріпитися ближче до Чорного Жеребця, куди залучили сили 1 танкової армії, та можуть використовувати бронетехніку для подальших атак.

На Запорізькому напрямку росіяни готували своє угруповання значно довше. Поблизу Гуляйполя зосереджені підрозділи п'яти армій та одного корпусу, але йдеться не про п'ять повноцінних армійських з'єднань, а про окремі частини, придані основним силам окупантів.

Важливу роль у підготовці цього угруповання відіграє залізнична інфраструктура. Через Токмак, Мелітополь, Чернігівку та інші окуповані населені пункти проходять маршрути, якими росіяни можуть перевозити техніку й забезпечувати свої війська.

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У Пологах росіяни створили серйозний військовий хаб, там розгорнуті деякі штаби. Через Комиш-Зорю йде рух із Маріуполя. Бронетехніку туди підтягують уже кілька тижнів. Намагатимуться рухатися на Гуляйполе та Оріхів– пояснив Світан.

Проте захоплення цих населених пунктів не є кінцевою метою російського командування. Кремль прагне розширити сухопутний коридор, який з'єднує Росію з окупованим Кримом через Маріуполь, Мелітополь і Чонгар.

Наразі українські засоби ураження можуть загрожувати транспортним шляхам, якими окупанти забезпечують своє угруповання на півдні. Для зменшення цієї загрози росіянам, за оцінкою Світана, потрібно відсунути лінію фронту приблизно на 150 кілометрів.

Це означає повне захоплення лівобережної частини Запорізької області та частини південного сходу Дніпропетровської області до траси Донецьк – Запоріжжя, до населеного пункту Покровське. Таке саме завдання стояло перед ними й минулого року– розповів полковник запасу.

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На початку 2026 року окупанти вже намагалися просуватися в цьому напрямку, але не змогли реалізувати свій задум. Світан припустив, що російське командування продовжить спроби розширити сухопутний коридор і наступного року, хоча сумнівається в можливості виконати це завдання.

Наступ може впертися в логістику

Подальше просування на Запоріжжі вимагатиме від російських військ збільшення відстані перевезення боєприпасів, пального та техніки. Основні маршрути постачання проходять через окуповані території, а спроби прокласти нові залізничні шляхи можуть зіткнутися з протидією Сил оборони України.

Особливо складним буде забезпечення угруповання, якщо окупанти намагатимуться просунутися далеко від нинішніх транспортних вузлів. Навіть наявність значної кількості бронетехніки не усуває потреби постійно доставляти ресурси для її використання.

Не виконають вони цього завдання з однієї простої причини: дуже велике плече постачання, навіть із того ж Ростова. Спробуйте дотягнути залізницю до Гуляйполя. Її там триста разів знищать– переконаний Світан.

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Попри труднощі з логістикою, найближчим часом окупанти можуть активніше застосовувати танки та іншу бронетехніку. Підготовка до таких дій триває вже кілька тижнів, а погіршення погодних умов здатне вплинути на можливості української повітряної розвідки.

Зараз вони намагатимуться просуватися під туманами, низькою хмарністю, опадами, в обхід контролю наших дронів. Через погоду вони, зрозуміло, менше літатимуть і менше бачитимуть– зазначив військовий експерт.

Використання бронетехніки потребує постійного постачання дизельного пального, тому збереження російських запасів та можливостей його виробництва має важливе значення для наступальних операцій. Світан вважає, що удари по нафтопереробній галузі Росії необхідно продовжувати, особливо з огляду на підготовку противника до застосування танків.

Військовий експерт переконаний, що позбавлення російської армії пального могло б суттєво обмежити можливості її бронетанкових підрозділів. Тому серед пріоритетних завдань для послаблення наступального потенціалу окупантів він називає знищення запасів дизеля та потужностей для його виробництва.

Світан про наступ Росії на Запоріжжі: дивіться відео