Мужчина "кинул" людей в Чернигове

Киберполиции удалось выйти на след мошенника после заявления потерпевших, пытавшихся покинуть Чернигов. Они рассказали, что после предоплаты перевозчик скрылся.

Достойно внимания В Винницкой области мужчина взломал страницы людей в соцсетях и собирал обманом деньги

К счастью, семья из Чернигова, которую обманул мужчина, уже эвакуирована.

Злоумышленник успел обмануть более 20 человек

Задержанный мошенник рекламировал услуги перевозки людей из горячих точек в безопасные места. За перевозку по территории Украины он просил 300 – 500 гривен.

Выезд за границу стоил в пределах 1 500 – 5 000 гривен. Мужчина требовал предоплату, после чего бросал людей.

Злоумышленник успел обмануть более 20 человек со всей Украины на 60 тысяч гривен.

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