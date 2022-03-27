Чоловік "кинув" людей у Чернігові

Кіберполіції вдалося вийти на слід шахрая після заяви потерпілих, які намагалися покинути Чернігів. Вони розповіли, що після передоплати перевізник зник.

Варте уваги На Вінниччині чоловік зламав сторінки людей у соцмережах і збирав обманом гроші

На щастя, сім'я з Чернігова, яку ошукав чоловік, вже евакуйована.

Зловмисник встиг ошукати понад 20 осіб

Затриманий шахрай рекламував послуги перевезення людей з гарячих точок у безпечні місця. За перевезення територією України він просив 300 – 500 гривень.

Виїзд за кордон вартував у межах 1500 – 5000 гривень. Чоловік вимагав передоплату, після чого залишав людей.

Зловмисник встиг ошукати понад 20 осіб з усієї України на 60 тисяч гривень.

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