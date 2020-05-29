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В Броварах произошла массовая перестрелка: есть задержанные – фото, видео

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Стрельба в Броварах 29 мая 2020: видео с места перестрелки
В Броварах произошла массовая перестрелка / Фейсбук полиции Киевщины

В городе Бровары Киевской области, утром 29 мая произошла массовая перестрелка. В ней приняли участие около ста человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Полиция задержала 10 человек.

Массовая перестрелка в Броварах

О массовом конфликте со стрельбой утром 29 мая во Броварах сообщает в Фейсбуке пресс-служба полиции Киевщины.

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По предварительной информации, инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками,
– говорится в сообщении.

В нем принимали участие около 100 человек.

Сообщение о стрельбе в Броварах поступило в полицию в 7:15. Правоохранители оперативно прибыли на место инцидента. Они задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции. Информация о пострадавших уточняется.

Детали стрельбы

Как сообщают источники УНН, недавно появилась информация, что рядом с остановками маршрутных такси в Броварах находятся неизвестные лица. Конфликт произошел между этими лицами и местными перевозчиками.

Вероятно, речь идет о перераспределении сфер влияния в сфере пассажирских перевозок.

Что известно о задержанных

Ими оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

На месте полицейские изъяли оружие.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

Что говорят в МВД

Арсен Аваков в Твиттере назвал перестрелку в Броварах отголоском коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – прогнило у вас,
– написал Аваков.

И добавил, что систему "будут лечить".

Заместитель глав МВД Украины Антон Геращенко в фейсбуке сообщил о раненых в результате перестрелки.

Трое участников криминальных разборок получили ранения из травматического оружия,
– написал Геращенко.

По его словам, перестрелка "стала результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области".

Геращенко также добавил, что у задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

В Броварах произошла массовая перестрелка

В Броварах произошла стрельба: видео 24 канала

 

Массовая перестрелка в Броварах: смотрите видео

 

 

 

 

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости Киева Министерство внутренних дел Антон Геращенко Стрельба Стрельба в Броварах Арсен Аваков
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