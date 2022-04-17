Мэр города Игорь Сапожко призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он еще раз напомнил, что фотографировать место попадания ракеты – категорически запрещено.

На тему В Киеве, скорее всего, сработало ПВО, – Поворозник об утренних взрывах

Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что сейчас могут быть перебои с электроэнергией, водоснабжением и канализацией. Однако все службы работают в усиленном режиме, поэтому в ближайшее время восстановят то, что повредили российские оккупанты.

На тему смотрите видео о том, что выросло количество жертв авиаудара по Харькову: