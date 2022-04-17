В Киеве не было взрывов
В Киеве вечером и утром раздавались сигналы воздушной тревоги. Первый заместитель Кличко заверил, что никаких взрывов в столице не было.
Стоит внимания Утром оккупанты обстреляли Кременную: один человек пострадал
По словам Поворозника, скорее всего, сработала противовоздушная оборона.
Несмотря на то, что в Киеве вечером и утром доносились сигналы воздушной тревоги, в столице спокойно – никаких взрывов не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны,
– рассказал Поворозник.
Это важно – Обломки ракет упали на жилые дома Запорожья: есть пострадавшая: смотрите видео