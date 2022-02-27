На территории Броварского территориального общества украинские служащие ищут и уничтожают российских диверсантов и разведчиков. Критических повреждений в районе нет.
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По сообщениям Броварской ОГА, также ожидается вражеская колонна со стороны Басани, Быкова.
Взорвали мост. Колонна сменила направление движения. Готовимся к бою,
– сообщили в ведомстве.
Полный текст сообщения:
Броварской район:
По состоянию на 14.00 27.02.22 все (восемь) территориальных общин и их населенные пункты находятся под контролем. На территории Броварской ТГ проводятся мероприятия по выявлению и уничтожению ДРГ врага. Обнаружили два подозрительных лица не местных с пачкой денег, - идет допрос. Повреждений объектов критической инфраструктуры нет.
Ожидаем вражескую колонну со стороны Басани, Быкова. Взорвали мост. Колонна сменила направление движения. Готовимся к бою.