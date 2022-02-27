На території Броварської територіальної громади українські службовці шукають та знищують російських диверсантів та розвідників. Критичних пошкоджень у районі немає.

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За повідомленнями Броварської ОДА, також очікується ворожа колона зі сторони Басані, Бикова.

Підірвали міст. Колона змінила напрямок руху. Готуємось до бою,

– повідомили у відомстві.

Повний текст повідомлення:

Броварський район:

Станом на 14.00 27.02.22 року усі (вісім) територіальних громад та їх населені пункти знаходяться під контролем. На території Броварської ТГ проводяться заходи по виявленню та знищенню ДРГ ворога. Виявили дві підозрілі особи не місцеві з пачкою грошей, - іде допит.Пошкодження об'єктів критичної інфраструктури немає.

Очікуємо ворожу колону зі сторони Басані, Бикова. Підірвали міст. Колона змінила напрямок руху. Готуємось до бою.