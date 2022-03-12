В ведомстве отметили, что к тушению пожара было привлечено 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Пожар был ликвидирован на площади 3000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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Другие обстрелы продуктовых складов

Также, по словам депутата Алексея Гончаренко, под Броварами оккупанты уничтожают продуктовые склады, чтобы лишить продовольствия мирных жителей.

Я сейчас под Броварами. Здесь горят продуктовые склады, которые восемь часов назад были обстреляны артиллерией оккупанта. Цель оккупанта – уничтожить поставки еды в Бровары и Киев. Вот освободители пришли, чтобы освободить нас от пищи и жизни,

– заявил нардеп.