У відомстві зазначили, На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 7 осіб особового складу. Пожежу ліквідовано на площі 3000 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.

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Інші обстріли продуктових складів

Також за словами депутата Олексія Гончаренка, на інших складах під Броварами окупанти знищують продуктові склади, щоб позбавити продовольства мирних жителів.

Я зараз під Броварами. Тут горять продуктові склади, які вісім годин тому були обстріляні артилерією окупанта. Мета окупанта – знищити постачання їжі в Бровари та Київ. Оце визволителі прийшли, щоб звільнити нас від їжі та від життя,

– заявив нардеп.