Двоє із зловмисників вже були судимі за крадіжки. Зараз усіх тримають під вартою. про це повідомили в Нацполіції 12 березня.

Зверніть увагу Відкривають нові гуманітарні коридори: перелік маршрутів

За даними поліції, молодики віком 25, 28 та 29 років вкрали не лише їжу. Серед речей було й інше майно.

Чоловікам оголосили підозру за статтею "крадіжка". Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування наразі триває. Якщо провину молодиків доведуть, то їм загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі. Відомо, що двоє з них є жителями Кіровоградської області, а ще один – живе в сусідній області.

Зверніть увагу – У Мелітополі вимагають повернути мера, якого вкрали окупанти: відео