Двое из злоумышленников уже были судимы за кражи. Сейчас всех содержат под стражей. Об этом сообщили в Нацполиции 12 марта.

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По данным полиции, молодые люди в возрасте 25, 28 и 29 лет украли не только еду. Среди вещей было и другое имущество.

Мужчинам объявили подозрение по статье "Кража". Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

Расследование продолжается. Если вину молодых людей докажут, то им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Известно, что двое из них являются жителями Кировоградской области, а еще один живет в соседней области.

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